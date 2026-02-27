В ВСУ испугались одного типа российских беспилотников

Фирсов: БПЛА ВС РФ на ручном управлении представляют большую опасность для ВСУ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России типа «Герань» на ручном управлении представляют большую опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель командира 21-го отдельного подразделения беспилотных систем ВСУ Егор Фирсов, передает Telegram-канал «Новости. Live».

«Это огромная опасность. Ты не можешь просто заглушить GPS, потому что оператор видит, где летит дрон, и может более точно его направить», — объяснил Фирсов.

По его словам, ручное управление беспилотниками позволяет российским военным прицельно бить по выбранным целям. Он добавил, что это значительно повышает риски для объектов инфраструктуры.

Ранее нестандартное применение «Герани» в Сумской области попало на видео. Беспилотник выступал в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дронов.