Бывший СССР
18:50, 27 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ испугались одного типа российских беспилотников

Фирсов: БПЛА ВС РФ на ручном управлении представляют большую опасность для ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России типа «Герань» на ручном управлении представляют большую опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель командира 21-го отдельного подразделения беспилотных систем ВСУ Егор Фирсов, передает Telegram-канал «Новости. Live».

«Это огромная опасность. Ты не можешь просто заглушить GPS, потому что оператор видит, где летит дрон, и может более точно его направить», — объяснил Фирсов.

По его словам, ручное управление беспилотниками позволяет российским военным прицельно бить по выбранным целям. Он добавил, что это значительно повышает риски для объектов инфраструктуры.

Ранее нестандартное применение «Герани» в Сумской области попало на видео. Беспилотник выступал в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дронов.

