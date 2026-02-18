Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 18 февраля 2026Бывший СССР

Нестандартное применение «Герани» попало на видео

В Сумской области БПЛА «Герань» применяли как ретранслятор сигналов для дронов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

В Сумской области заметили нестандартное применение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Во время атаки на объекты в Сумской области обнаружено видео с применением БПЛА "Герань", выступающим в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дронов», — говорится в публикации.

Уточняется, что такая конфигурация позволяет значительно увеличить радиус применения беспилотников.

Ранее стало известно, что российский военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shark. Стоимость беспилотника составляет 300 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на российскую делегацию

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Переговоры по Украине в Женеве завершились

    В сети посмеялись над компьютерами Windows

    Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

    В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

    Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

    Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

    Кремль отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok