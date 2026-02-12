Боец ВС России сбил дрон ВСУ за сотни тысяч долларов

РИА Новости: Военный ВС РФ сбил дрон ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч долларов

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Олимп» сбил разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shark стоимостью 300 тысяч долларов. Об этом военный рассказал в беседе с РИА Новости.

«Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР, ДНР. Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов», — заявил он.

Военный уточнил, что уничтожить беспилотник было трудно из-за темного времени суток. Для решения этой задачи он использовал расчет радиолокационной станции.

Боец отметил, что за уничтоженные дроны он вместе с сослуживцами получил выплаты, направленные на усовершенствование своего расчета.

Ранее стало известно, что командование 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ разрешило личному составу покидать боевые позиции в Харьковской области только после получения тяжелого ранения.