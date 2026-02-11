Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

21:48, 11 февраля 2026Бывший СССР

Командование ВСУ разрешило военным отступать только при одном условии

РИА Новости: Командиры ВСУ разрешили военным отступать только после ранения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Командование 57 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешило личному составу уйти с боевых позиций в Харьковской области только при одном условии. Отступать им рекомендовали лишь после получения тяжелого ранения, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование 57-й бригады, действующей в Харьковской области, продолжает удерживать свой личный состав на позициях без ротации. Покинуть их можно только в случае тяжелого ранения либо сдавшись в плен», — уточнил собеседник агентства.

Источник также подчеркнул, что максимальное зафиксированное время проведенное бойцом 57 бригады на линии боевого соприкосновения равняется 275 дней. За это время солдат получил несколько ранений, однако украинское командование всячески отказывалось эвакуировать его с позиций. Только лишь после того, как у него обнаружили перелом ног и рук, за бойцом «соизволили отправить наземный робототехнический комплекс», рассказали в силовых структурах.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что наемники ВСУ резко отреагировали на роспуск иностранного легиона. Издание побеседовало с некоторыми военнослужащими, которые отметили деморализацию солдат.

