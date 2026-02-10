Le Monde: Наемники ВСУ резко отреагировали на роспуск иностранного легиона

Наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), резко отреагировали на роспуск иностранного легиона Киевом. Их слова опубликовала французская газета Le Monde.

Одним из собеседников издания стал 45-летний датчанин с Фарерских островов Бьорн Каллсой, воюющий под позывным Викинг. Он отметил, что оказался дезориентирован из-за решения командования ВСУ. Его подразделение обжаловало перевод в штурмовики и получило отсрочку до 15 февраля, однако бойцы все равно оказались прикреплены к 253-у штурмовому полку 129-й бригады территориальной обороны украинских войск.

Как отметил военнослужащий, его вместе с сослуживцами одним днем отправили в Кривой Рог, где они уже неделю находятся без света, воды и интернета. Он добавил, что подразделение не проводит никаких тренировок, солдаты деморализованы, а часть из них уже покинула ряды украинских войск.

Викинг также сказал, что остается на фронте. Он отметил, что боится возвращаться домой, так как у него осталось мало общего с людьми с Фарерских островов, которые солдат называет «самым мирным местом в мире».

Другой наемник, 53-летний американский военный медик Карл заявил, что разорвет контракт в случае расформирования батальона, в котором он сражается. «Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают. Это плевок в лицо. У меня оставался год до получения украинского гражданства [по истечении трехлетнего контракта], но отсчет времени обнулен из-за перевода. Это посылает ужасный сигнал всем нам; это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности Интернационального легиона», — сказал он.

Еще одним военнослужащим, с которым пообщались журналисты, оказался 27-летний гражданин США с позывным Коннор, родившийся на Украине и усыновленный американской семьей в возрасте 10 лет, заявил, что останется воевать даже после расформирования иностранного легиона. При этом военный отметил, что все равно постарается не попасть в штурмовики, так как он специализируется на разведке.

В декабре 2025 года сообщалось, что до конца года на Украине расформируют все интернациональные легионы, а их бойцы продолжат службу в штурмовых подразделениях ВСУ. В начале января 2026 года появилось сообщение о фактическом роспуске формирования.