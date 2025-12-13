Интернациональные легионы на Украине расформируют, солдаты войдут в состав ВСУ

До конца года на Украине расформируют все интернациональные легионы. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб.

По информации источника, иностранные добровольцы, которые находятся на территории страны, продолжат службу в составе штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Такое решение может привести к значительному сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию или к его прекращению», — заявили некоторые военные.

В командовании ВСУ считают реформу «эволюционным процессом». Известно, что в составе армии действует четыре интернациональных легиона численностью 400–600 человек, три из которых — боевые, а один — учебный.

Ранее стало известно, что иностранные наемники ВСУ массово расторгают контракты и бегут, не желая становиться штурмовиками.