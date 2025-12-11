Реклама

Силовики рассказали о массовом бегстве иностранных наемников ВСУ

РИА Новости: Иностранные наемники массово бегут из ВСУ
Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово расторгают контракты и бегут, не желая становиться штурмовиками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, поводом для этого стали слухи о расформировании иностранного легиона и переводе наемников в штурмовики.

«Эти слухи стали причиной массового расторжения контрактов иностранными наемниками. В Deep State заявляют, что лично пообщались с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой в Донецкой народной республике. О том, как Российская армия вышла на них, рассказал стрелок с позывным Горец.

