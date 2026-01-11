Реклама

03:15, 11 января 2026

Всех иностранных наемников ВСУ отправили в штурмовики

Интернациональный легион ВСУ расформирован, наемников перевели в штурмовики
Марина Совина
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Интернациональный легион Украины официально расформирован. Об этом пишет портал MilitaryLand.

Всего существовало четыре подразделения Интернационального легиона, сейчас они реорганизованы в другие военные структуры. Так, 1-й и 3-й батальоны объединены в 475-й штурмовой полк, 2-й батальон расформирован, наемники также переведены в штурмовые части. 4-й Интернациональный батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион Главного управления разведки (ГУР) Украины функционирует отдельно и продолжает работу в штатном режиме.

Реорганизация вызвала серьезное недовольство внутри подразделений. Заместитель командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивка пожаловался, что расформирование прошло хаотично и разрушило боеспособные коллективы. После этого офицера «практически сразу сняли с должности и отправили выполнять задачи в противоположный конец страны».

Таким образом завершился военный проект, созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в первые дни конфликта, и через который прошли тысячи наемников, резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что решение руководства ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту наемников. Иностранцы получали достойную плату за службу в тылу, теперь их жизнь под угрозой, что уже привело к беспорядкам. Особенно наемников возмущает то, что с ВСУ нельзя разорвать контракт. Их родные государства предпочитают не замечать проблемы, и обращение в посольства ничего не дает.

