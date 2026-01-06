Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:43, 6 января 2026Бывший СССР

Решение руководства ВСУ привело к бунту иностранных наемников

Иностранные наемники в рядах ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовики
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Решение руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту наемников. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее иностранцы получали достойную плату за службу в тылу, теперь их жизнь под угрозой, что уже привело к беспорядкам. Особенно, наемников возмущает то, что с ВСУ нельзя разорвать контракт. Их родные государства предпочитают не замечать проблемы, и обращение в посольства ничего не дает.

В начале декабря 2025 года сообщалось, что до конца года на Украине расформируют все интернациональные легионы, а их бойцы продолжат службу в штурмовых подразделениях ВСУ.

Ранее попавший в плен солдат 5-го погранотряда украинских войск рассказал о воюющих в составе ВСУ колумбийских женщинах-наемницах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о почти готовом мирном соглашении по Украине

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Кадровые перестановки на Украине объяснили

    В Германии высказались об отправке войск на Украину

    На Западе предсказали судьбу Зеленского после атаки на резиденцию Путина

    В России назвали цели похищения Мадуро

    Трамп рассказал о своем неслучившемся импичменте из-за звонка Зеленскому

    Решение руководства ВСУ привело к бунту иностранных наемников

    Глава МИД Чехии посетит Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok