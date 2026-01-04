Пленный боец ВСУ рассказал о воюющих под Сумами колумбийских наемницах

Пленный боец ВСУ заявил о воюющих в Сумской области колумбийских наемницах

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении воюют женщины-наемницы из Колумбии. Об этом сообщил ТАСС солдат 5-го погранотряда украинских войск, оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Владислав Заболотный, сдавшийся в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) в Сумской области.

По словам Заболотного, украинское командование относится к наемникам лучше, чем к собственным бойцам.

«В 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим солдатам», — рассказал украинский военный.

Заболотный добавил, что украинские бойцы ожидали со стороны своего командования лучшего отношения.

Ранее командир сводной артиллерийской группы ВС РФ с позывным Пресс заявил, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти».