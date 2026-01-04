РИА: ВСУ потеряли в Сумской области подразделение «полка смерти»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти». Об этом РИА Новости сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.

По его словам, 15-й танковый полк группировки войск «Север» и бойцы спецназа «Ахмат» на своем направлении отрезали противника от логистики, и командование ВСУ перебросило туда резервы из штурмовиков, чтобы отбить потерянные позиции. «У них не получилось, они понесли тяжелые потери», — сказал офицер.

Пресс отметил, что танкисты и спецназ сумели выстроить очень эффективное взаимодействие. Благодаря этому ВСУ не смогли преподнести им никаких «сюрпризов».

В декабре 2025 года командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан объяснил, что «полк смерти» ВСУ получил свое название из-за высоких потерь. «Поражение противника происходит 24/7», — заявил он.