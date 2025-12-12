Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 12 декабря 2025Бывший СССР

В «Ахмате» рассказали о «полке смерти» ВСУ

Российский военный рассказал о потерях полка смерти ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери в Сумской области, расположенной у границы России. Об этом рассказал командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что подразделение также известно как «полк смерти». Как рассказал военнослужащий, украинские военные оказались отрезаны от логистики.

«Поражение противника происходит 24/7. Противник несет потери, серьезные потери. На этом участке стоят 225-й отдельный штурмовой полк и 21-я [бригада ВСУ]», — уточнил он.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие бегут с позиций в Харьковской области после приказа выдвинуться на передовую. В частности, отмечается, что командование ВСУ пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Двое российских подростков получили ножевые ранения

    Банк России подал в суд на Euroclear

    Орбан сделал заявление о голосовании по российским активам

    Раскрыты последствия размещения ракет США в Германии

    44-летняя супермодель обнажила грудь для рекламы

    В Литве заявили об общенациональном объединении перед угрозой белорусских шаров

    Путин оценил работу ООН

    Долина заплакала на первом концерте после скандала с квартирой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok