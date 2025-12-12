Реклама

07:38, 12 декабря 2025

Силовики сообщили о бегстве ВСУ с позиций в Харьковской области

ТАСС: ВСУ бегут с позиций в Харьковской области, не желая идти на передовую
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций в Харьковской области после приказа выдвинуться на передовую. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады (...) после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в СОЧ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ массово расторгают контракты и бегут, не желая становиться штурмовиками.

В свою очередь военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ВСУ в панике из-за потери населенных пунктов Высокое и Зеленый Гай, бойцы бегут с позиций у Доброполья Запорожской области.

