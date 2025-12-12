ТАСС: ВСУ в панике из-за потери Высокого и Зеленого Гая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике из-за потери населенных пунктов Высокое и Зеленый Гай, бойцы бегут с позиций у Доброполья Запорожской области. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«Потеряны населенные пункты Высокое и Зеленый Гай. Видимо, этот кошмар для ВСУ не закончится никогда. У вэсэушников началась паника и тревога: с бегством и сдачей в плен», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили штурмовой полк Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Для этого была применена авиабомба.