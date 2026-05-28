12:08, 28 мая 2026

Правительство России решило усовершенствовать техосмотр машин

Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручили повысить эффективность техосмотра
Марина Аверкина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России запланировало усовершенствовать техосмотр машин к 2028 году. Кабинет министров поручил профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения, пишет ТАСС.

Вопросом будут заниматься Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ и Министерство сельского хозяйства РФ. Перед ведомствами поставлена задача выработать систему мер, которые позволят улучшить саму процедуру техосмотра и одновременно повысить его эффективность с точки зрения безопасности дорожного движения. Итоговый доклад о проделанной работе правительство ожидает в 2028 году.

В настоящее время обязательная проверка технического состояния предусмотрена для машин старше четырех лет, в ходе перерегистрации автомобиля, а также после замены основных агрегатов. Служебному транспорту нужно проходить осмотр чаще. В ходе проверки специалисты оценивают состояние тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей, шин и колес, двигателя, зеркал, а также системы безопасности.

Ранее Конституционный суд РФ поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита. Высшая инстанция признала неконституционной практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины.

