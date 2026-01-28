Российские «Герани» ударили по поезду с военными ВСУ в Харьковской области

Российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали поезд с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По удар попали локомотив и пассажирский вагон. Изначально президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью стал мирный объект, в котором находились 200 человек. Однако позднее в сети начали появляться свидетельства от уцелевших военнослужащих. В частности, один их них рассказал, что после атаки он побежал с турникетом и аптечкой к поврежденным вагонам, но «там уже некому было оказывать помощь».

Фото: Press service of Kharkiv Regional Prosecutor's Office / Reuters

Официальной информации от российского Министерства обороны по факту удара не поступало.

В 2025 году дроны «Герань» получили возможность атаковать подвижные цели глубоко за линией фронта. В частности, американское издание TWZ отметило, что новые модификации данных БПЛА, оснащенные тепловизорами, теперь способны поражать даже отдельные вагоны. Предположительно, такой «Геранью» 28 октября был уничтожен железнодорожный состав, перевозивший оружие и технику для ВСУ.

ВСУ устраивают диверсии на российских железных дорогах

Российские железнодорожные объекты часто становятся целью для ВСУ, при этом украинские военные сознательно целятся в гражданские объекты. Например, в июле 2025-го в Песчанокопском в Ростовской области было атаковано здание вокзала. В ту же ночь обломки дрона упали на территорию вокзала в городе Тимашевске Краснодарского края, тогда был поврежден вагон проходящего через город пассажирского поезда.

Спустя несколько дней в Ростовской области под удар дрона-камикадзе ВСУ также попал пассажирский поезд. ЧП произошло ночью на станции Сальск. Тогда были повреждены два вагона поезда №59 Новокузнецк-Кисловодск. Кроме того, из-за падения обломков дрона загорелся стоящий грузовой поезд. Из-за атаки была нарушена работа контактной сети, что привело к прекращению движения поездов.

Помимо прилетов беспилотников, ВСУ пытаются устроить диверсии на мостах. Так, 1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв.

Также украинские спецслужбы планировали устроить экологическую катастрофу в Самарской области. Они намеревались подорвать состав с аммиаком, следовавший с завода «Тольяттиазот» на перегоне Звезда — Чапаевск. Однако два из трех самодельных взрывных устройств не сработали, и повреждения получил только мост, по которому вскоре движение было восстановлено.