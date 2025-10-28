Раскрыты подробности удара ВС России по железнодорожному составу на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому железнодорожному составу. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, поезд перевозил оружие и технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Помимо того, российские войска атаковали объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, цехов производства, мест хранения БПЛА, а также пунктов временной дислокации ВСУ.
В ночь на 28 октября системы противовоздушной обороны сбили над Россией 17 беспилотников украинских войск. Больше всего дронов — 13 — удалось перехватить и уничтожить над Калужской областью.