В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

Минобороны: За минувшую ночь над Россией были сбиты 17 беспилотников ВСУ
За минувшую ночь над Россией были сбиты 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитались в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что все дроны ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего беспилотников — 13 — удалось перехватить и уничтожить над Калужской областью в период с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября.

Кроме того, три дрона были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над территорией Московского региона, разъяснили в Минобороны.

До этого сообщалось, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Для жителей дома организовали пункт временной дислокации, там были размещены 24 человека.

Еще раньше стало известно, что более 80 украинских дронов атаковали российские регионы.

