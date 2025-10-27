Россия
14:45, 27 октября 2025Россия

Из дома в российском городе эвакуировали жильцов из-за обломков БПЛА

Из дома в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом стало известно Telegram-каналу Myslo.

По сведениям российского издания, мероприятие в городе связано с ночной атакой украинских дронов.

Для жителей дома организовали пункт временной дислокации, сейчас там находятся 24 человека.

Рядом с домом начали работу представители экстренных служб и силовики. В администрации Тулы отметили, что ситуация на контроле.

До этого сообщалось, что более 80 украинских дронов атаковали Россию.

Тогда под ударом оказались девять регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Тульская области, Республика Крым и Московский регион. Также беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря, разъяснили в Минобороны.

