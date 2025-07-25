В российском регионе взрыв после падения обломков дрона повредил вокзал

Слюсарь: В Ростовской области взрывом от падения обломков дрона поврежден вокзал

В Ростовской области взрывом от падения обломков дрона было повреждено здания вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что военные отразили атаку в ряде районов и городов: Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском.

Врио губернатора уточнил, что из-за падения обломков загорелась трава во дворах села Генеральское и хутора Малая Федоровска, пожары потушили.

«Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — добавил Слюсарь. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.