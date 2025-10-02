Наука и техника
В США зафиксировали резко возросшее давление ВС России на логистическую инфраструктуру ВСУ

TWZ: ВС России стали применять БПЛА для уничтожения украинских поездов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleksii Kuleba via Facebook / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России стали применять ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения украинских поездов. Резко возросшее давление российской стороны на логистическую инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировало американское издание TWZ.

В публикации приводятся комментарии официальных украинских лиц, экспертов и блогеров, из которых следует, что ВС России стали применять, вероятно, дроны-камикадзе «Герань», способные «поражать динамические цели глубоко за линией фронта, что может стать новой большой проблемой для Украины». В частности, новые модификации данных БПЛА, оснащенные тепловизорами, способны поражать даже отдельные вагоны. Кроме того, за последнее время под удар российских дронов попали десятки железнодорожных подстанций.

По словам украинских собеседников, это стало возможным благодаря тому, что Россия многократно увеличила производство «Гераней». TWZ признает, что на Украине стараются преуменьшить масштабы потерь.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу заметил, что ночь на 28 сентября ВС России нанесли один из трех сильнейший ударов по позициям на Украине за все время специальной военной операции.

В сентябре Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть массой 90 килограммов вместо прежних 50.

