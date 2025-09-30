Наука и техника
12:56, 30 сентября 2025Наука и техника

В США рассказали о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России

TNI: В ночь на 28 сентября ВС РФ нанесли сильнейший удар по позициям на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В ночь на 28 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли один из трех сильнейший ударов по позициям на Украине за все время специальной военной операции (СВО). О «12 часах ужаса» рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

«На протяжении более 12 часов по всей воюющей стране звучали сирены украинских ПВО, а с неба сыпались российские ракеты и беспилотники-камикадзе», — говорится в публикации.

По данным издания, в указанный период по целям на Украине было выпущено 643 боеприпаса, включая 38 крылатых ракет Х-101, 8 крылатых ракет «Калибр», 2 ракеты «Бандероль» и 2 баллистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал», что в общей сложности составило 50 баллистических и крылатых ракет. Как пишет обозреватель, помимо баллистических и крылатых ракет российская сторона как минимум с восьми направлений запустила около 593 беспилотников-камикадзе «Герань», «Гербера» и других.

Атламазоглу пишет, что украинской стороне все сложнее справляться с нарастающим российским давлением, прежде всего из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов для них. «Несколько стран предоставили Украине системы ПВО. Однако для повышения эффективности противоракетной и беспилотной обороны украинцам необходимы дополнительные системы ПВО и больше боеприпасов для уже имеющихся», — заключил автор.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть массой 90 килограммов вместо прежних 50.

В августе Атламазоглу рассказал, что ВС России в зоне специальной военной операции придерживаются двухвекторной стратегии применения беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
