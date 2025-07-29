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06:13, 29 июля 2025Россия

Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ на станции Сальск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ростовской области пассажирский поезд попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила компания РЖД в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в 02:00 по московскому времени на станции Сальск. В двух вагонах поезда №59 Новокузнецк-Кисловодск повреждено остекление. Пассажиры поезда были эвакуированы, пострадавших нет.

Кроме того, из-за падения обломков дрона загорелся стоящий грузовой поезд. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.

Была нарушена работа контактной сети. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Сальск не выжил один человек. В ходе налета на одной из улиц задело автомобиль, внутри которого находился водитель.

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