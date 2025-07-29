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04:02, 29 июля 2025Россия

При ударе ВСУ по Ростовской области погиб человек

Mash: При атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область погиб человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В результате атаки украинских беспилотников на Сальск Ростовской области погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, при ударе была повреждена крыша и выбило окна в здании, на одной из улиц задело автомобиль, внутри которого находился водитель. Он не выжил.

Кроме того, произошло возгорание на железнодорожной станции, никто не пострадал, пишет Mash. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают удары в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах.

Ранее жители Сальска сообщили о прогремевших в небе взрывах. Сообщалось, что, предположительно, беспилотники пытаются нанести удар по железнодорожному объекту.

Информацию об атаке подтвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он рассказал, что на железнодорожной станции в Сальске после удара дронов произошел пожар. По его словам, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние.

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