Жители российского города сообщили о взрывах

Беспилотники атаковали Сальск, в городе прогремели взрывы

В ночь на вторник, 29 июля, беспилотники атаковали город Сальск Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, в небе над городом прогремело 4-5 взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, дроны пытаются нанести удар по железнодорожному объекту. Официальная информация отсутствует.

Ранее украинские дроны атаковали несколько городов Донецкой народной республики (ДНР), в том числе Донецк. Атака на город началась вечером 28 июля и длилась около часа, под удар попал бизнес-центр. По предварительным данным, беспилотник повредил остекление здания.