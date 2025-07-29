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03:09, 29 июля 2025Россия

Жители российского города сообщили о взрывах

Беспилотники атаковали Сальск, в городе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 29 июля, беспилотники атаковали город Сальск Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, в небе над городом прогремело 4-5 взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, дроны пытаются нанести удар по железнодорожному объекту. Официальная информация отсутствует.

Ранее украинские дроны атаковали несколько городов Донецкой народной республики (ДНР), в том числе Донецк. Атака на город началась вечером 28 июля и длилась около часа, под удар попал бизнес-центр. По предварительным данным, беспилотник повредил остекление здания.

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