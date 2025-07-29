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01:47, 29 июля 2025Бывший СССР

Появились подробности об ударе ВСУ по Донецку

Беспилотник ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал бизнес-центр в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.

«По предварительным данным, в результате удара повреждено остекление здания, причем попадание пришлось в районе входа», — говорится в сообщении.

На месте происшествия были найдены фрагменты дрона, в том числе микросхемы. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальных комментариев о случившемся пока нет.

По информации агентства, атака на город началась вечером в понедельник, 28 мая, и продлилась около часа.

Ранее в разных районах Донецка прогремели взрывы. Позднее стало известно, что ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов Донецкой народной республики (ДНР).

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