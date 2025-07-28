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23:37, 28 июля 2025Бывший СССР

Над Донецком раздались взрывы

РИА Новости: В небе над Донецком прогремели три взрыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В небе над Донецком прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, всего раздалось три взрыва, они прозвучали в разных районах. Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно об атаке украинского беспилотника на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон нанес удар по автомобилю в Шебекино, пострадала женщина. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

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