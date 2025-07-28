Беспилотник ВСУ ударил по машине в российском городе

Гладков: Мирная жительница пострадала при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара пострадала мирная жительница — она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Женщину доставили в больницу, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Подробности о ее состоянии не приводятся. Кроме того, при атаке был поврежден автомобиль.

27 июля Минобороны России отчиталось о перехвате 72 беспилотников над регионами России. Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там сбили 51 дрон.