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21:30, 28 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по машине в российском городе

Гладков: Мирная жительница пострадала при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара пострадала мирная жительница — она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Женщину доставили в больницу, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Подробности о ее состоянии не приводятся. Кроме того, при атаке был поврежден автомобиль.

27 июля Минобороны России отчиталось о перехвате 72 беспилотников над регионами России. Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там сбили 51 дрон.

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