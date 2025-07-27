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19:29, 27 июля 2025Россия

Свыше 70 украинских беспилотников сбиты за день средствами ПВО

Минобороны: Средства ПВО за день сбили 72 беспилотника ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников самолетного типа. Всего с 5:40 до 18:00 по московскому времени было уничтожено и перехвачено 72 дрона, сообщили в Минобороны.

Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там было сбито 51 БПЛА. Также беспилотники были нейтрализованы над территориями Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Смоленской, Нижегородской и Белгородской областей, над акваторией Азовского моря.

Оперативная работа систем ПВО позволила предотвратить возможные разрушения и жертвы. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Маячка Херсонской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по гражданскому автомобилю в российском регионе.

Тем временем Минобороны сообщало, что российская система ПВО за ночь с 26 на 27 июля сбила 99 беспилотников ВСУ. В ведомстве уточнили, что наибольшее число дронов — 36 — уничтожено в Брянской области.

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