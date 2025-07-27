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12:55, 27 июля 2025Россия

Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу в российском регионе

Сальдо: Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу, один человек не выжил
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В поселке Новая Маячка Херсонской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по гражданскому автомобилю в российском регионе. О случившемся сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

ЧП произошло на местном рынке. По словам чиновника, целью беспилотника стал микроавтобус, в котором на тот момент находились люди. В результате атаки один человек не выжил и пятеро пострадали — двоих отправили в больницу, а трое самостоятельно обратились за медпомощью.

Ранее Минобороны сообщило, что российская система ПВО за ночь с субботы на воскресенье сбила 99 беспилотников ВСУ. В ведомстве уточнили, что наибольшее число дронов — 36 — уничтожено в Брянской области.

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