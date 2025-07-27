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07:24, 27 июля 2025Россия

Минобороны сообщило об отражении ночной атаки БПЛА ВСУ

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 99 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:50 мск 26 июля до 5:20 мск 27 июля сбили 99 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об отражении ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов — 36 — сбили в Брянской области. Также в небе над Смоленской областью ликвидировали 21 БПЛА, а в Калужской области ликвидировали 10 воздушных целей.

Кроме того, по девять БПЛА уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях, еще четыре — в Крыму, по два — в Воронежской и Курской областях, а также в акватории Черного моря. Еще по одному дрону сбили в ряде регионов: Московская, Нижегородская, Орловская и Тамбовская области.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате падения обломков были повреждены контактные сети железной дороги на станции Жутово в Октябрьском районе. Из-за этого задерживаются поезда.

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