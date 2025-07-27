В прокуратуре сообщили о задержке поездов из-за последствий атаки БПЛА

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) задерживаются поезда. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

В надзорном ведомстве напомнили, что в результате падения обломков были повреждены контактные сети железной дороги на станции Жутово в Октябрьском районе.

«В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров», — сообщили в прокуратуре.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о поражении беспилотников. Глава региона отметил, что пострадавших нет, однако были зафиксированы повреждения контактной электросети железной дороги.