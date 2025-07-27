Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:15, 27 июля 2025Силовые структуры

В прокуратуре сообщили о задержке поездов из-за последствий атаки БПЛА

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Волгоградской области из-за последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) задерживаются поезда. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

В надзорном ведомстве напомнили, что в результате падения обломков были повреждены контактные сети железной дороги на станции Жутово в Октябрьском районе.

«В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров», — сообщили в прокуратуре.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о поражении беспилотников. Глава региона отметил, что пострадавших нет, однако были зафиксированы повреждения контактной электросети железной дороги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский пловец умер во время соревнований. Спортсмен почувствовал себя плохо прямо перед финишем

    В США заявили об отсутствии выбора у Украины

    В прокуратуре сообщили о задержке поездов из-за последствий атаки БПЛА

    Еще один БПЛА сбили над Воронежской областью

    В США заявили о теряющем терпение Трампе из-за конфликта на Украине

    В Британии раскрыли отношение граждан королевства к России

    Уиткофф заявил о возможности мира между Россией и Украиной

    Смертельный для спортсмена из Москвы заплыв по Волге сняли видео

    Синоптик сообщил о завершении периода тропических дождей в Москве

    Российские дроны уничтожили украинских диверсантов в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости