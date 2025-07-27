Украинские БПЛА атаковали российский регион

Губернатор Бочаров: Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Волгоградскую область, средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит администрация российского региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте», — сказал Бочаров.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты. По его словам, эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.