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01:12, 27 июля 2025Россия

Украинские БПЛА атаковали российский регион

Губернатор Бочаров: Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Волгоградскую область, средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит администрация российского региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте», — сказал Бочаров.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты. По его словам, эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

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