В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Волгоград️. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.

Ранее сообщалось, что аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) второй раз за несколько часов приостановили работу в целях безопасности. До этого на территории Северной Осетии была объявлена угроза атаки беспилотников.