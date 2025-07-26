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10:31, 26 июля 2025Путешествия

Два российских аэропорта второй раз за несколько часов приостановили работу

Аэропорты Владикавказа и Грозного второй раз за сутки приостановили работу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) второй раз за несколько часов приостановили работу в целях безопасности, сообщили в Росавиации.

Там введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее эти же аэропорты ограничивали работу в пять часов утра 26 июля. Позже те ограничения были сняты.

Незадолго до этого на территории Северной Осетии была объявлена угроза атаки беспилотников. Глава республики Сергей Меняйло предупреждал о возможном замедлении работы мобильного интернета.

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