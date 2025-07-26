Два российских аэропорта второй раз за несколько часов приостановили работу

Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) второй раз за несколько часов приостановили работу в целях безопасности, сообщили в Росавиации.
Там введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее эти же аэропорты ограничивали работу в пять часов утра 26 июля. Позже те ограничения были сняты.
Незадолго до этого на территории Северной Осетии была объявлена угроза атаки беспилотников. Глава республики Сергей Меняйло предупреждал о возможном замедлении работы мобильного интернета.