Два российских аэропорта приостановили работу ради безопасности

Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты. Другие подробности не приводятся.
Незадолго до этого на территории Северной Осетии была объявлена угроза атаки беспилотников. Глава республики Сергей Меняйло предупреждал о возможном замедлении работы мобильного интернета.
Кроме того, в ночь на субботу, 26 июля, режим беспилотной опасности объявляли в Тульской, Ивановской и Ростовской областях, а также Мордовии и Краснодарском крае.
24 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгородской области.