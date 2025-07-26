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05:26, 26 июля 2025Путешествия

Два российских аэропорта приостановили работу ради безопасности

Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты. Другие подробности не приводятся.

Незадолго до этого на территории Северной Осетии была объявлена угроза атаки беспилотников. Глава республики Сергей Меняйло предупреждал о возможном замедлении работы мобильного интернета.

Кроме того, в ночь на субботу, 26 июля, режим беспилотной опасности объявляли в Тульской, Ивановской и Ростовской областях, а также Мордовии и Краснодарском крае.

24 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгородской области.

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