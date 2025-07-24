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19:44, 24 июля 2025Россия

Стало известно о массированном ударе ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе ВСУ по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Белгородская область попала под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы, газовая труба и линия электропередачи. Также осколками посечены два автомобиля», — написал он.

По его словам, беспилотник сбросил на территорию одного из городских предприятий взрывное устройство.

Атакам также подверглись семь населенных пунктов Валуйского округа: села Двулучное, Борки, Долгое, Кукуевка, хутора Леоновка и Дубровки, а также поселок Уразово.

В ночь на 23 июля Минобороны России проинформировало об уничтожении 51 украинского беспилотника над регионами страны. 28 дронов сбили в Брянской области, 9 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

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