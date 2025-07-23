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00:15, 23 июля 2025Россия

В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

Минобороны: вечером 22 июля ПВО уничтожила 51 беспилотник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вечером 22 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 51 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 28 БПЛА противника были сбиты в Брянской области, 10 — в Курской, шесть — над Ростовской и четыре — в Орловской. Также по одному дрону уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Все беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России. «Они должны остаться без логистики», — сказал политик.

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