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21:32, 21 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России

Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по территории России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Они должны остаться без логистики», — сказал политик. Кроме того, Зеленский добавил, что на фоне российских ударов по Украине Киеву нужно больше систем ПВО.

Вместе с этим он поблагодарил партнеров за продвижение санкций против РФ. «Пусть российская бравада не вводит в заблуждение. Они действительно ощущают влияние санкций», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной 23 июля.

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