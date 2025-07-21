Зеленский назвал дату новой встречи с Россией

Зеленский анонсировал встречу с российской стороной 23 июля в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной, которая пройдет в среду, 23 июля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду», — назвал политик дату переговоров.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

Дмитрий Пеской ответил на вопрос об изменениях в составе российской делегации. Он заявил, что со стороны Москвы никаких реорганизаций не планируется.