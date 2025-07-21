Названы вероятные дата и место проведения нового раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля

Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля. О вероятных дате и месте встречи делегаций сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Идет согласование на 24–25 июля», — сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев обменяются проектами меморандумов по урегулированию конфликта на Украине. После этого пройдет обмен мнениями и переговоры по двум проектам.

В Верховной Раде Украины сообщили, что главой украинской делегации на переговорах с Россией останется секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны республики Рустем Умеров. Действующий глава Минобороны Денис Шмыгаль присутствовать не будет.