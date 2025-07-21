В Кремле сделали новое заявление о меморандумах Москвы и Киева

Песков: Москва и Киев обменяются мнениями по проектам меморандумов

Москва и Киев обменяются проектами меморандумов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле могут пройти 23-24 июля. Место, время и состав делегаций не уточнялись.

Как сообщили в Верховной Раде Украины, главой делегации на переговорах с Россией останется секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны республики Рустем Умеров. Действующий глава Минобороны Денис Шмыгаль на них присутствовать не будет.