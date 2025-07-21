Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 21 июля 2025Бывший СССР

В Кремле сделали новое заявление о меморандумах Москвы и Киева

Песков: Москва и Киев обменяются мнениями по проектам меморандумов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москва и Киев обменяются проектами меморандумов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле могут пройти 23-24 июля. Место, время и состав делегаций не уточнялись.

Как сообщили в Верховной Раде Украины, главой делегации на переговорах с Россией останется секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны республики Рустем Умеров. Действующий глава Минобороны Денис Шмыгаль на них присутствовать не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

    Премьер страны решил остаться на посту после провала на выборах

    В Москве из-за дождей под воду ушли автосервис и мойка

    В России стало известно о новом угрожающем урожаю вредителе

    Симоньян посмеялась над блокировкой ее аккаунта в европейской стране

    В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

    Путин определил роль ФСБ при заходе иностранных судов в российские порты

    В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

    Швейцария обновит бункеры из-за России

    Российским строительным компаниям пообещали рост банкротств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости