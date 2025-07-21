Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 21 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли главу делегации на переговорах с Россией

Гончаренко: Главой делегации Украины на переговорах с Россией останется Умеров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главой украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле останется секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны республики Рустем Умеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», — написал он.

По словам парламентария, бывший премьер-министр страны, действующий глава Минобороны Денис Шмыгаль не будет присутствовать на переговорах.

Ранее İndependent türkce сообщило, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти 23-24 июля. При этом информации о составе делегаций издание не сообщало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

    ВСУ попытались ударить по Москве

    «Бурановские бабушки» отреагировали на внесение в базу «Миротворца»

    Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

    Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

    Силу дождей в Москве оценили

    В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

    Рэпер Navai преподнес возлюбленной сумку Hermès с «Дошираком» внутри

    Капитан «Краснодара» пожаловался на пустые трибуны в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости