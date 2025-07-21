На Украине раскрыли главу делегации на переговорах с Россией

Гончаренко: Главой делегации Украины на переговорах с Россией останется Умеров

Главой украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле останется секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны республики Рустем Умеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», — написал он.

По словам парламентария, бывший премьер-министр страны, действующий глава Минобороны Денис Шмыгаль не будет присутствовать на переговорах.

Ранее İndependent türkce сообщило, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти 23-24 июля. При этом информации о составе делегаций издание не сообщало.