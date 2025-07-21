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08:01, 21 июля 2025Мир

Раскрыта дата переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут пройти 23-24 июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут пройти в среду-четверг, 23-24 июля. Об этом сообщает издание İndependent türkce со ссылкой на дипломатические источники.

«Переговоры могут состояться в среду или четверг. О месте, времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Стамбул останется местом проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. В субботу, 19 июля, близкий к российской переговорной группе источник сообщил, что Украина предложила России на следующей неделе организовать очередной раунд переговоров. При этом другой источник ранее отмечал, что сведений о дате их проведения пока нет.

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