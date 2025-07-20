Площадкой для российско-украинских переговоров оставили Стамбул

ТАСС: Стамбул продолжит быть площадкой для переговоров Москвы и Киева

Стамбул останется местом проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Данная площадка является приемлемой для переговорных целей, сказал собеседник агентства, имя которого не раскрывается.

В субботу, 19 июля, близкий к российской переговорной группе источник сообщил, что Украина предложила России на следующей неделе организовать очередной раунд переговоров. При этом другой источник ТАСС ранее заявил, что сведений о дате их проведения пока нет.

Утром 20 июля стало известно, что с предложением назначить на следующую неделю очередной этап переговоров между Россией и Украиной к российской стороне обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Источник РИА Новости после этого заявил, что в Москве давно готовы к новому раунду переговоров. Сигналы, поступающие из Киева, позволяют рассчитывать, что точная дата скоро появится, отметил он.

По словам политолога Сергея Маркова, президент Украины Владимир Зеленский согласился провести переговоры после двух месяцев призывов со стороны России.