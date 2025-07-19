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23:47, 19 июля 2025Россия

Политолог указал на ложь в заявлении Зеленского о переговорах с Россией

Политолог Марков указал на ложь в заявлении Зеленского о переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов. В своем Telegram-канале он указал на ложь в словах украинского лидера.

«Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны России, согласился провести переговоры на следующей неделе.
И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ, которые все время врут про Россию и про Украину, побежали повторять эту ложь», — написал Марков.

Политолог подчеркнул, что это — предложение России, а не Украины, «причем озвученное уже раз десять».

Ранее источник в российской переговорной группе подтвердил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на следующей неделе.

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