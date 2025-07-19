Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:35, 19 июля 2025Россия

В России прокомментировали заявление Зеленского о переговорах

РИА Новости: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украина предложила России провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на следующей неделе. Это подтвердил источник в российский переговорной группе, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Киева снова провести переговоры с Москвой. Он рассказал, что сейчас между сторонами ведется диалог насчет еще одного обмена пленными, подчеркнув, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики и поручил ему продолжать переговоры с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

    В России прокомментировали заявление Зеленского о переговорах

    Стратегию Трампа по России и Украине раскрыли

    Овечкин оценил отношение к российским хоккеистам за рубежом

    В США обратили внимание на синяки у Трампа

    В США раскритиковали заявление канцлера Германии о России и Израиле

    Зеленский оказался недоволен ВСУ на одном направлении

    Представитель МИД РФ рассказала подробности фита с рэпером Птахой

    «Это больше похоже на анекдоты». Развенчан главный миф о покупке автомобиля в СССР. Как на этом делались целые состояния?

    ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости