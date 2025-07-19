В России прокомментировали заявление Зеленского о переговорах

РИА Новости: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе

Украина предложила России провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на следующей неделе. Это подтвердил источник в российский переговорной группе, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Киева снова провести переговоры с Москвой. Он рассказал, что сейчас между сторонами ведется диалог насчет еще одного обмена пленными, подчеркнув, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики и поручил ему продолжать переговоры с Россией.