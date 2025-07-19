Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский заявил, что Киев согласен провести переговоры с Москвой

Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, сейчас с российской стороной ведется диалог насчет еще одного обмена пленными. Зеленский указал, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться. «Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — заявил президент Украины.

Политик добавил, что необходима встреча на уровне лидеров — украинского и российского. Все это поможет «реально обеспечить мир — действительно длительный». «Украина готова к такой встрече», — заключил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил Москве наметить на следующую неделю очередной этап переговоров.

Ранее политолог Евгений Копатько оценил способность главы СНБО вести переговоры с Россией. По его мнению, все глобальные стратегические решения насчет переговоров принимают не глава делегации Украины, а страны Европейского союза и США.

Незадолго до этого российский парламентарий Алексей Чепа объяснил нежелание Киева выходить из переговорного процесса. Политик отметил, что Украина всячески затягивает встречи, однако полностью останавливать процесс урегулирования ей политически крайне невыгодно.