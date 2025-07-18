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15:19, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили нежелание Украины выходить из переговорного процесса

Депутат Чепа: Украине политически невыгодно выходить из переговоров с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не будет выходить из переговорного процесса с Россией, потому что политически это ей невыгодно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» политик отметил, что Киев всячески затягивает следующие переговоры.

«Украина выходить из переговорного процесса не будет, потому что политически для нее это крайне невыгодно. На словах она всячески декларирует, что она за переговоры, что она против продолжения войны, но на деле мы видим, что ее позиция другая. Поэтому выходить из переговорного процесса сегодня им невыгодно, они не будут этого делать», — сказал Чепа.

Он уточнил, что Россия хотела бы увидеть от Украины определенные действия, потому что Москва продолжает проявлять готовность к переговорам, а украинская сторона затягивает этот процесс.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что Москва ждет от Украины предложений по дате нового раунда двусторонних переговоров в Стамбуле. Официальный представитель Кремля говорил о том, что согласовывать дату нового раунда следует после завершения процесса обмена телами военных. По его словам, согласования «проводятся во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров».

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