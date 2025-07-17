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12:52, 17 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о дате нового раунда переговоров с Украиной

Песков: Россия ждет предложений по дате нового раунда переговоров от Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия ждет от Украины предложений по дате нового раунда двусторонних переговоров в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы ждем предложений украинской стороны [по третьему раунду переговоров], как мы неоднократно об этом говорили», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что согласовывать дату нового раунда следует после завершения процесса обмена телами военных. Он добавил, что согласования «проводятся во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда» переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в молчании по поводу третьего раунда переговоров.

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